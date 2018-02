Hits novos e antigos O cantor e compositor Odair José sobe, na sexta e no sábado, ao palco do Auditório Ibirapuera com o show Odair José, Popular, que marca o lançamento de seu disco mais recente, Praça Tiradentes. No repertório, uma mistura de sucessos da carreira, novas músicas e trechos da ópera rock O Filho de José e Maria. As apresentações contarão com a participação especial de Paulo Miklos, na sexta, e Zeca Baleiro, no sábado - os dois participam de Praça Tiradentes, primeiro disco do cantor depois de seis anos longe dos estúdios.