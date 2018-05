Hits da Semana

1.

Paula Fernandes Ao Vivo

Paula Fernandes

2.

Caetano e Maria Gadú

Caetano Veloso e Maria Gadú

3.

Born This Way

Lady Gaga

4.

21

Adele

5.

19

Adele

6.

Alma Lírica

Monica Salmaso

7.

Wasting Light

Foo Fighters

8.

Ao Vivo

Luan Santana

9.

Playing for Change

Vários

10.

Cordel Encantado

Vários

TOPDVDs

1.Multishow Ao Vivo

Caetano Veloso e Maria Gadú

2.Paula Fernandes Ao Vivo

Paula Fernandes

3.Live At River Plate

AC/DC

4.Ao Vivo

Luan Santana

5.360º Live at the Rose Bowl

U2

6.Live in Halifax 2008

Paul McCartney

7.Trupe Delirante no Circo Voador

Pitty

8.Symphonies

David Garrett

9.Live in Maastricht IV

Andre Rieu

10.Rachando Concreto

Plebe Rudes

TOP5TUBE

1.Joshua Frankel "Plan of the City"

Um belíssimo curta que retrata o cotidiano de Nova York auxiliado por Change, peça de Judd Greenstein tocada pelo NOW Ensemble.

2.Roy Haynes "@ Letterman"

O lendário baterista de 86 anos mostra a David Letterman que sua energia é inesgotável.

3.Rihanna "Man Down"

O polêmico clipe em que a diva atira em seu agressor após ser molestada sexualmente.

4.Beyoncé "Billboard Awards 2011"

Direção de arte e coreografia impecáveis nesta apresentação do hit Run the World.

5.Tom Morello "Google Guitar"

No aniversário de Les Paul, o cérebro do Rage Against brinca com a guitarra virtual do Google.