Hits da semana

1.Summer Eletrohits Vol. 7

Vários

2. Enrolados (Trilha Sonora)

Vários

3. Música de Brinquedo

Pato Fu

4.Fly me to the Moon

Rod Stewart

5.Sale el Sol

Shakira

6. Teenage Dream

Katy Perry

7.Italiano

Daniel Boaventura

8.Forever (Trilha Sonora)

Hannah Montana

9.Paula Fernandes Ao Vivo

Paula Fernandes

10. Dizzy Gillespie no Brasil com o Trio Mocotó

Dizzy Gillespie e Trio Mocotó

FONTE: LIVRARIAS CULTURA, FNAC, DA VILA E SARAIVA

TOPDVDs

1.I Am... World Tour

Beyoncé

2.Multishow Ao Vivo

Maria Gadú

3.Ao Vivo no Madison Square Garden

Ivete Sangalo

4.Ao Vivo

Paula Fernandes

5.Live in Canadá

Paul McCartney

6.25 Anos Ao Vivo

Exaltasamba

7.Sou Eu

Diogo Nogueira

8.25 Anos Ao Vivo

Roupa Nova

9.Beijo Bandido Ao Vivo

Ney Matogrosso

10.Hermanoteu na Terra de Godah

Os Melhores do Mundo

TOP5TUBE

1.

Taxista canta Michael Jackson

No silêncio da madrugada belo-horizontina, um exímio imitador do Rei do Pop aprimora o seu

Billie Jean entre bandeiradas.

2.

New World Center "WallCast"

A tecnologia do New World Center, em Miami, aponta para o futuro dos concertos.

3.

Cloud Nothings "You Should Have"

Um casal que engole madeixas neste bizarro porém delicado clipe da banda de power pop.

4.

Band of Joy "@ Beacon Theatre"

A banda de Robert Plant levou ao Beacon Theatre boas versões renovadas de músicas do Led.

5.

John Barry "Greatest Hits"

Um pot-pourri de trilhas sonoras do genial compositor inglês que morreu esta semana.