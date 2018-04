Hits da Semana

1.Summer Eletrohits Vol. 7

Vários

2.Multishow Ao Vivo

Maria Gadú

3. Ao Vivo no Madison Square Garden

Ivete Sangalo

4. Fly Me to the Moon

Rod Stewart

5.Italiano

Daniel Boaventura

6.Perfil

Ana Carolina

7.Mi Delirio

Anahi

8.Enrolados (Trilha Sonora)

Vários

9.My Worlds

Justin Bieber

10. Back to Black

Amy Winehouse

FONTE: LIVRARIAS CULTURA, FNAC, DA VILA E SARAIVA

TOPDVDs

1.Ao Vivo No Madison Square

Garden

Ivete Sangalo

2.Multishow Ao Vivo

Maria Gadú

3.I am... World Tour

Beyoncé

4.Live in Canada

Paul McCartney

5.The Big 4 Live from Sofia, Bulgaria

Metallica, Megadeth, Slayer e Anthrax

6.Amor, Festa e Devoção

Maria Bethânia

7.Emoções Sertanejas

Roberto Carlos

8.Patati Patatá - Vota ao Mundo

Patati Patatá

9.Where the Light Is - Live in L.A.

John Mayer

10.Michael Jackson"s Vision

Michael Jackson

TOP5TUBE

1. TED Talks - "Brain While Improvising"

O neurologista Charles Limb mostra sua excelente pesquisa sobre os efeitos da improvisação no cérebro. Veja no http://tiny.cc/br35l

2. PJ Harvey "Words Maketh Murder"

Um dos belos clipes que o diretor

Seamus Murphy está produzindo para a cantora.

3. James Blake "Wilhelm Scream"

Ao vivo, o garoto prodígio do pop eletrônico toca uma de suas boas canções.

4. Julia Lezhneva "Vivaldi Gelosia"

A jovem soprano russa, vencedora de diversas competições internacionais, interpreta Vivaldi.

5. Lady Gaga "Polaroid Sunglasses"

A diva lança sua "muderna" linha de óculos que tiram fotos e os exibe simultaneamente.