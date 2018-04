Hits da Semana

1.No Madison Square Garden

Ivete Sangalo

2.Multishow Ao Vivo

Maria Gadú

3. Italiano

Daniel Boaventura

4.My Worlds

Justin Bieber

5.Good Evening New York City

Paul McCartney

6.A História

Victor e Léo

7.Tim Universal Maia

Tim Maia

8.Música de Brinquedo

Pato Fu

9. Mi Delirio

Anahi

10.Tron- Legacy (O.S.T)

Daft Punk

FONTE: LIVRARIAS CULTURA, FNAC, DA VILA E SARAIVA

TOP DVDs

1. No Madison Square Garden

Ivete Sangalo

2.I Am... World Tour

Beyoncé

3.Multishow Ao Vivo

Maria Gadú

4.360º Live

U2

5.Amizade Sincera

Sérgio Reis e Renato Teixeira

6.Emoções Sertanejas

Roberto Carlos

7.Amor, Festa e Devoção

Maria Bethânia

8.Uma Noite em 67

Renato Terra e Ricardo Calil

9.Elas Cantam Roberto

Várias

10.25 Anos Ao Vivo

Exaltasamba

TOP5TUBE2010

1. Arcade Fire "Wilderness Downtown"

A melancolia sufocante dos subúrbios, capturada de maneira interativa e estarrecedora por Chris Milk, no site wildernessdowntown.com.

2. Arcade Fire "The Suburbs"

Belíssimo clipe de Spike Jonze para outra faixa do ótimo disco da banda

Canadense.

3. The Black Keys "Tighten Up"

Crianças e roqueiros disputam os corações de suas amadas neste

delicioso vídeo.

4. OK GO "This Too Shall Pass"

Um clipe genial, feito em poucos takes, pela banda mais visualmente criativa de 2010.

5. Lady Gaga "Telephone"

Amor gay e os adereços bizarros de Gaga neste vídeo com atuação coadjuvante de Beyoncé.