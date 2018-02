Hits da Semana

1.My Worlds

Justin Bieber

2. Bicicletas, Bolos e Outras Brincadeiras

Vanessa da Mata

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

3.Música de Brinquedo

Pato Fu

4. Clapton

Clapton

5.Ária

Djavan

6. Good Evening New York City

Paul McCartney

7.A Thousand Suns

Linkin Park

8.Comer, Rezar, Amar

Vários

9.Glee

Vários

10. Maria Gadú

Maria Gadú

TOPDVDs

1.Emoções Sertanejas

Roberto Carlos

2. Amizade Sincera

Sérgio Reis e Renato Teixeira

3.Adriana Partimpim - Dois

Adriana Calcanhoto

4. Ao Vivo no Mineirão

Skank

5.Pequeno Cidadão

Vários

6. Live in Canada

Paul McCartney

7.Acústico MTV II

Lulu Santos

8.Pequeno Cidadão

Vários

9.Só para Baixinhos

Vol. 10

Xuxa

10.Live at Madison Square

Bon Jovi

TOP5TUBE

1. Dylan - "Such a Long Time (Rare)"

Uma das pérolas da recém-lançada coleção de demos feitas por Dylan para a editora

Witmark, entre 1962 e 1964.

2. Alex Ross - "Chacona, Lamento..."

Um vídeo sobre linhas de baixo baseado no novo livro do excelente crítico Alex Ross.

3. Dominique Young - "CMJ 2010"

A rapper foi um dos destaques do festival de música indie CMJ, em NY, essa semana.

4. Phoenix, Daft Punk - "Feel Better"

Uma épica canja do duo francês de eletrônico no show dos conterrâneos do Phoenix.

5. The Slits - "Typical Girls"

O punk rock conciso de Ari Up, pioneira do gênero que morreu essa semana.