Hits da Semana

Roberto Nascimento

Zeca faz um pagodinho mais profundo em seu 22.º álbum. Talvez por ter se deparado com questões que trazem à tona a transitoriedade da vida (virou avô recentemente), o intérprete mais rentável da música brasileira gravou uma coleção de sambas românticos e canções de dor de cotovelo. Há os partidos e pagodes alegres de sempre, mas sua voz está mais encorpada, curtida pelos anos de cerveja e cigarro nos botequins da vida, que a fizeram mais rouca e mais sisuda. Com a caneta do sempre genial arranjador Hildo Hora, as canções ganham um belo verniz nostálgico.

TOPCds

1.Vida da Minha Vida

Zeca Pagodinho

2. Música de Brinquedo

Pato Fu

3.My Worlds

Justin Bieber

4. Complete Reprise Recordings

Frank Sinatra e Tom Jobim

5.Ária

Djavan

6. A Thousand Suns

Linkin Park

7.Clapton

Eric Clapton

8.Teenage Dream

Katy Perry

9.Ella & Louis

Ella Fitzgerald e Louis Armstrong

10.Time Flies... 1994-2009

Oasis

TOPDVDs

1.Emoções Sertanejas

Roberto Carlos

2. Voices

Yanni

3.Xuxa Para Baixinhos

Xuxa

4. Ao Vivo Vol.2

Emmerson Nogueira

5. 360º Live

U2

6. Mundo da Criança

Toquinho

7.Amizade Sincera

Sérgio Reis e Renato Teixeira

8.Em Boa Companhia

Simone

9.Patati Patatá

Vários

10.Elas Cantam Roberto

Vários

TOP5TUBE

1. Katy Perry - "SNL Elmo Clip"

O programa Saturday Night Live ironizou brilhantemente a censura do clipe de Katy Perry e o bichinho Elmo, do Vila Sésamo.

2. Jason Moran - "On Thelonious Monk"

O pianista que ganhou o cobiçado prêmio MacArthur fala sobre o grão mestre do bebop.

3. Alan Lomax - "Archive"

Um canal do Youtube recheado de pérolas registradas pelo pesquisador de folk americano.

4. Duck Sauce - "Barbara Streisand"

Uma excelente homenagem a NYC com a participação de nomes do pop e do underground.

5. James Blake - "I Only Know"

Uma belíssima colagem sonora feita pelo produtor inglês de música eletrônica.