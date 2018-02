Hits da Semana

Roberto Nascimento

Em 1980, quando lançaram o primeiro single, os cabeludos do Iron Maiden mal imaginavam que o conceito visual do trabalho se tornaria um modelo para vencer a escassez de vendas da era do download. Eddie the Head (foto), a caveira mascote, fazia a sua primeira aparição e marcava a gênese de uma identidade visual que continua firme 15 álbuns depois com The Final Frontier. 800 mil cópias do disco foram vendidas em uma semana, empurrando a banda ao topo das paradas no início de agosto. Mas o que a manteve lá foi a legião de fãs conquistada com 30 anos de turnês incansáveis (outro exemplo para as bandas de hoje). Os fiéis metaleiros pagam caro pelas diversas edições com projetos gráficos especiais.

TOP5TUBE

1. OK GO - "White Knuckles"

Mais um excelente vídeo da banda OK GO, que faz coreografias coloridas e inteligentes. Desta vez, a música é tão boa quanto o clipe.

2. Muti - "In Millenium Park 2010"

Os acordes finais da estreia de Riccardo Muti como diretor da Chicago Symphony Orchestra.

3. Willow Smith - "Whip my Hair"

O single da filha de Will Smith promete transformá-la em uma boa concorrente de Justin Bieber.

4. Programa Compacto - "Episódio 5"

Um agradável encontro de Karina Buhr com Teresa Cristina, com direito a canjas.

5. Animal Collective - "Bluish HD"

Novo e meditativo clipe da banda de indie rock mais incensada dos últimos anos.