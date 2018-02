Hits da Semana

Roberto Nascimento

E se George Gershwin estivesse em seu auge no início dos anos 60? Seria I Loves You Porgy lembrada como um clássico easy listening, desses que são orquestradas por Ray Conniff na Antena 1? Será que o primeiro compasso de Summertime nos lembraria o verão californiano em vez do clarinete de Sidney Bechet? Almejando uma parceria póstuma, Brian Wilson responde em seu novo disco. O resultado é inevitavelmente na veia pop barroca que Wilson criou no auge do Beach Boys: harmonias densas a quatro vozes, naipes de cordas e arranjos sorridentes com inconfundíveis pitadas de melancolia. Alem dos clássicos Rhapsody In Blue, I Got Rhythm e S" Wonderful, há também uma canção inédita de Gershwin.

