Hitler levou discos de músicos judeus para o bunker

Discos resgatados do bunker de Hitler no fim da 2.ª Guerra Mundial e esquecidos até recentemente indicam que o ditador nazista gostava de ouvir músicas de artistas judeus. Os discos foram redescobertos pela filha do general soviético Lev Besymenski, Alexandra, responsável pela evacuação do bunker em Berlim depois da rendição alemã. Entre as gravações estão, como se podia esperar, obras de Ludwig van Beethoven e Richard Wagner, o compositor preferido do "Führer". Mas também há surpresas como composições dos russos Tchaikovski ou Rachmaninov, que eram considerados pelo próprio regime nazista como "membros de uma raça inferior". Foi encontrado um disco com um concerto de Tchaikovsky interpretado pelo violinista polonês Bronislav Huberman, de origem judaica. Há também uma interpretação do pianista austríaco Artur Schnabel, que era judeu. Schnabel deixou a Alemanha em 1933, e sua mãe morreu em um campo de concentração. A autenticidade dos discos é comprovada por uma etiqueta numerada com a palavra "Führerbunker" colada em cada um deles. Vários dos discos ainda estão intactos e foram descobertos no sótão da casa de Besymenski depois de sua morte, em junho do ano passado. Sua filha, Alexandra, disse à revista alemã Der Spiegel que acha uma "horrível hipocrisia" que Hitler tenha escutado música de artistas judeus e russos enquanto dizimava milhões de pessoas de origem judaica e eslava. O ditador apreciava as composições apesar de ter reiterado em várias ocasiões que "não existe e nunca existiu uma cultura judaica."