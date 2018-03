Hitler de cera voltará a museu após reforma de cabeça decapitada O novo museu de cera Madame Tussauds de Berlim anunciou na segunda-feira que uma estátua de cera de Adolf Hitler vai retornar a seu lugar assim que especialistas tiverem restaurado sua cabeça, arrancada por um manifestante no dia da abertura do museu. Minutos depois de o museu ter aberto suas portas ao público, no sábado, um homem de 41 anos lutou com guardas de segurança e saltou sobre um cordão de isolamento para entrar no canto escuro onde estava sentado o boneco de Hitler, com aspecto deprimido. Gritando "não à guerra!", ele arrancou a cabeça da figura. O homem foi detido e liberado mais tarde, enquanto o caso é investigado. Ele disse ao jornal alemão Bild am Sonntag que estava indignado com a exposição, mas que, na realidade, lançou o ataque para ganhar uma aposta. O boneco de cera de Hitler desencadeou uma tempestade de protestos na Alemanha, onde é proibida a exibição pública de símbolos nazistas. Críticos afirmaram que é inapropriado e de muito mau gosto exibir num espaço voltado ao entretenimento uma réplica do homem que desencadeou a 2a Guerra Mundial e ordenou o extermínio dos judeus da Europa. Alguns chegaram a prever que a figura de Hitler pode atrair neonazistas interessados em homenagear o ditador nazista. Mas o Madame Tussauds defendeu na segunda-feira sua decisão de exibir Hitler e disse que vai recolocar em seu lugar a figura, que custou 200 mil euros, assim que ela tiver sido restaurada. O processo pode levar semanas. "Hitler representa uma parte importante da história de Berlim, algo que não pode ser negado", disse o museu em comunicado à imprensa. O museu disse que respeita as opiniões alheias e que tomou grande cuidado para retratar o ditador de maneira apropriada. Hitler era mostrado sentado diante de uma mesa, em uma réplica sombria de seu bunker. "Estamos estudando modificações estruturais para prevenir a ocorrência de algo como isso", disse um porta-voz do museu. Uma possibilidade poderia ser uma tela de plástico ou vidro reforçado para proteger a figura de Hitler. A decapitação do boneco atraiu alguns elogios. "Finalmente um ataque bem-sucedido a Hitler", disse Henryk Broder, colunista do jornal Der Spiegel.