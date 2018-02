Hitchcock inédito é exibido online

Os trechos descobertos do longa, no qual o diretor desempenhou as funções de diretor assistente, roteirista, diretor de arte e montador, serão exibidos gratuitamente nos próximos dois meses nos EUA.

Quem divulgou a notícia, e exibe o longa, é a National Film Preservation Foundation, um grupo sem fins lucrativos, que afirmou ser possível exibir o longa gratuitamente graças às doações e ao serviço disponibilizado pelo site Fandor (www.fandor.com). / REUTERS