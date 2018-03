Hit do YouTube vira programa no Multishow

Pesseghini 2. Se a polícia encerrar seu trabalho no caso dentro de até dois meses, a chacina da Vila Brasilândia estará já na 2.ª temporada do Investigação Criminal. Caso o inquérito seja fechado só no fim do ano, o assunto ficará para a 3.ª safra da série.

Foi muito inspirado e de bem com a vida que Silvio Santos retomou ontem o expediente de gravações de seu programa, tendo Alexandre Frota e Tammy Gretchen como adversários do Jogo das Três Pistas. O patrão se divertiu. A cena vai ao ar já neste domingo.

Os 20 anos sem Apartheid na África do Sul serão revistos em documentário produzido pela Cine Group, produtora brasileira que tem escritório em Moçambique.

O piloto de Família Soprano é lição de casa solicitada pela roteirista Robin Epstein a seus alunos para o workshop A Arte do Roteiro para a TV, organizado pela Corisco Filmes, em São Paulo. A palestra de abertura será sábado. Mais informações em www.artedoroteiro.com.br/pt/home.

A Vivo Play informa que o custo da mensalidade de sua plataforma de vídeos sob demanda - com 4 mil títulos, entre séries, filmes e animações - baixou para R$ 15,90, o que agora significa menos que o custo da Netflix.

Viúva de José Saramago, Pilar Del Río deu entrevista ao Canal Arte 1 quando esteve no Brasil. Fala de sua história de amor com Saramago, da tradução dos livros dele para o espanhol e da casa nas Ilhas Canárias. No ar domingo, às 23 h.

Didi Wagner esteve na Fundação Cartier, em Paris, para visitar a exposição do escultor australiano Ron Mueck. "Reparem no tamanho da minha mão comparado ao pé dele", disse. O tour vai ao ar hoje, às 21h30, no Lugar Incomum, série da loira no Multishow.

Comandada por Diogo Portugal, a série Fritada, hit na internet, vai virar programa na grade do canal Multishow a partir de outubro. Na atração, cinco humoristas fazem perguntas ácidas para o convidado "fritado" de cada episódio, com presença de plateia. As gravações para a TV começam em setembro, no Teatro Viradalata, no bairro de Perdizes, em São Paulo, onde o canal quase não produz. A versão para o Multishow merecerá um cenário especial, áudio devidamente adaptado para a TV, com edições à parte da safra na web e produção da GLM. Alguns vídeos do Fritada no YouTube ultrapassam a marca de 1 milhão de acessos.