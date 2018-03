Hit de Rihanna bate recorde histórico no Reino Unido

Umbrella, hit da exótica Rihanna, cantora de Barbados, ocupa, pela nona semana consecutiva, no Reino Unido, o posto de líder das paradas do Reino Unido. O single, feito em parceria com o rapper Jay-Z, se igualou à música Crazy, da dupla Gnarls Barkley, até hoje a canção que tinha encabeçado a lista das paradas por mais tempo. E tem mais: Umbrella, lançado em março, ocupa o ranking Hot 100 pela sétima vez. Além de liderar paradas do mundo todo, Rihanna não pára de receber prêmios. No fim de 2006, no Billboard Awards, venceu nas categorias melhor artista feminina do ano, primeira artista feminina da lista das 100 mais populares e artista pop mais popular na lista dos 100 primeiros. Nada mal para quem lançou o primeiro álbum, Music of the Sun, em 2005, com a ajuda do rapper Jay-Z. Depois do disco de estréia, a jovem cantora que segue a linha das veteranas Beyoncé Knowles e Mariah Carey lançou em 2006 A Girl Like Me e em junho deste ano Good Girl Gone Bad. O single Umbrella (com participação especial de Jay-Z), está presente no terceiro álbum da pop star.