Histórias de Jobim

A excelente colocação foi conquistada especialmente pelo sucesso da linha de fones de ouvido licenciada por ele, chamada Beats by Dre. A Forbes, que tradicionalmente compila ganhos de personalidades para fazer rankings anuais de rendimentos, analisou o período de maio de 2011 a maio de 2012, quando Dre faturou US$ 110 milhões.

Em seguida na lista, aparece Roger Waters, ex-Pink Floyd, que acumulou US$ 88 milhões. Próximo, vem outro veterano, Elton John, com US$ 80 milhões. Sobre Dr. Dre, a Forbes avalia: "Seu próximo e aguardado álbum, Detox, ainda não saiu, mas Dre ainda fatura dinheiro com seus discos antigos, com produção e shows ocasionais. E ainda tem uma linha de fones de ouvido".

A Forbes compila sua lista anula dos músicos mais bem pagos do ano a partir de estimativas de faturamento de venda de discos, shows ao vivo e merchandising. No início deste ano, o DJ holandês Tiesto foi reconhecido como o mais bem pago da indústria de electronic dance.

Considerando celebridades de outras áreas além da música, Dr. Dre ficou em quinto lugar - o primeiro posto ficou com a apresentadora Oprah Winfrey, que faturou US$ 165 milhões. À frente do rapper, estiveram ainda os cineastas Michael Bay (US$ 160 milhões), Steven Spielberg (US$ 130 milhões) e o produtor Jerry Bruckheimer (US$ 115 milhões).