Histórias Cruzadas e surreais

16H10 NA GLOBO

(Problem Child). EUA, 1990. Direção de Dennis Dugan, com John Ritter, Michael Oliver, Michael Richards,

Gilbert Gottfried, Jack Warden.

Rejeitado por várias famílias por causa de suas travessuras, garotinho retorna sempre ao orfanato. Mas, desta vez, ele é adotado por um casal de yuppies. Seu novo pai vai se empenhar na educação do garoto problema. Reprise, colorido, 81 min.

Troia

22H45 NO SBT

(Troy). EUA, 2004. Direção de Wolfgang Petersen, com Brad Pitt, Orlando Bloom, Diane Kruger, Brian Cox.

Em 1193 a.C., quando Paris, príncipe de Troia, rouba Helena, rainha de Esparta, de seu marido Menelau, não imaginava que estava dando início à maior guerra que o mundo já tinha visto. Desonrado, Menelau procura a ajuda de seu irmão Agamenon, que lutará pela glória de conquistar Troia. Já o rei de Troia tem em seu filho Heitor, líder do Exército, e em suas muralhas, a esperança de conter a fúria dos inimigos. Porém, a guerra pode ser decidida apenas por um único guerreiro: Aquiles. Reprise, colorido, 196 min.

Indo Até o Fim

23 H NA REDE BRASIL

(Going All The Way). EUA, 1997. Direção de Mark Pellington, com Jeremy Davies, Ben Affleck.

Em 1954, Sonny Burns (Jeremy Davies) e Gunner Casselman (Ben Affleck) são dois jovens de Indianápolis que voltam para casa após terem se apresentado para servir na Guerra da Coreia. Na verdade, Sonny nem saiu do país e ficou todo o tempo em Kansas City, mas Gunner, por sua vez, ficou no Japão e acabou sendo ferido com estilhaços de granada, mas sem maiores consequências. Os dois estudaram no mesmo colégio e agora se reencontram no trem que ruma para Indianápolis. Eles têm temperamento bem diferentes. Sonny é introvertido e no colégio era apenas um fotógrafo de um pequeno jornal, enquanto Gunner esbanjava autoconfiança e tinha sido um astro no futebol americano. Eles nunca foram muito íntimos na escola. Sonny tem uma namorada, Buddy (Amy Locane), que Alma (Jill Clayburgh), a mãe de Buddy, gostaria de ter como nora, mas Sonny não se vê muito interessado em Buddy e ele não está certo se quer passar o resto da sua vida em Indianápolis. Enquanto isso, Gunner se apaixona por Marty Pilcher (Rachel Weisz), uma sensual judia, mas a mãe de Gunner, Nina (Lesley Ann Warren), não aceita que seu filho se envolva com uma semita e espera que o filho arrume outra namorada. Sonny, por sua vez, sente-se muito atraído por Gail Ann Thayer (Rose McGowan), uma deslumbrante morena que preenche as suas fantasias. Reprise, colorido, 103 min.

O Deserto da Arte Proibida

0 H NA CULTURA

(The Desert of Forbidden Art). Rússia, Estados Unidos, Uzbequistão, 2010. Direção de Amanda Pope e Tchavdar Georgiev.

A faixa Cultura Documentários exibe o longa O Deserto da Arte Proibida e questiona: "Como a arte sobrevive numa época de opressão?" Mais atual impossível. No caso do longa, o tempo é o regime soviético e o fato de que os artistas que se mantiveram fiéis a seu modo de pensar foram executados, mandados para sanatórios ou gulags. A situação inspirou o jovem Igor Savitsky. Ele fingiu comprar arte aprovada pelo Estado, mas resgatou ousadamente 40 mil obras proibidas e criou um museu no deserto do Uzbequistão, longe dos olhos atentos da KGB. Embora fosse um artista pobre, obteve o dinheiro para comprar essa arte das mesmas autoridades que a proibiam. Savitsky reuniu uma mistura eclética e extraordinária de arte russa de vanguarda. Mas sua maior descoberta foi uma escola desconhecida de artistas que se estabeleceram no Uzbequistão depois da Revolução Russa de 1917, representando uma cultura islâmica única, tão exótica para eles quanto foi o Taiti para Gauguin. Eles desenvolveram um estilo surpreendentemente original, fundindo o modernismo europeu com tradições orientais seculares. Ben Kingsley, Sally Field e Ed Asner leem os diários e as cartas de Savitsky e dos artistas. Intercalando lembranças dos filhos dos artistas e filmes raros de arquivos, o documentário nos leva numa jornada dramática de sacrifício em nome da liberdade de criação. Descrita como "uma das mais notáveis coleções de arte russa do século 20" e localizada numa das regiões mais pobres do mundo, essas obras hoje valem milhões, um alvo lucrativo para fundamentalistas islâmicos, burocratas corruptos e especuladores de arte. A coleção permanece tão ameaçada como quando Savitsky a criou, propondo uma pergunta: de quem é a responsabilidade de preservar esse tesouro cultural? Reprise, colorido, 51 min.

TV PAGA

Histórias Cruzadas

23H55 NO TELECINE PIPOCA

(The Help). Direção de Tate Taylor. Com Emma Stone, Jessica Chastain.

Ainda que longe de ser uma obra-prima, Histórias Cruzadas é um dos filme mais surpreendentes da recente safra de Hollywood. Não necessariamente por sua execução, mas muito mais por revelar uma história que, de tão real, acaba por ser surreal. Afinal, que tempo foi esse da história dos EUA (e do mundo) em que negros e brancos não frequentavam nem mesmo o mesmo banheiro? Não por acaso, foi uma das maiores bilheterias em 2011. O elenco não contava com nenhum grande nome, daqueles que arrastam multidões, mas tinha as belas e talentosas Emma Stone e Jessica Chastain (que concorreu ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por sua performance). Emma está ótima no papel da jornalista que, ao voltar para sua cidade no Mississipi, decide entrevistar mulheres negras que trabalham nas casas dos brancos. Reprise, colorido, 146 min.