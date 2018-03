Histórias com muito estilo Maria Ignez Barbosa é jornalista, filha de diplomatas e casada com o embaixador Rubens Barbosa. Morou e estudou em Roma e no Canadá, cursou jornalismo na PUC-Rio, onde, já no início de carreira, trabalhou no Correio da Manhã e, em seguida, no Caderno B do Jornal do Brasil. Depois de se casar, foi morar em Londres e ali continuou trabalhando como jornalista para o JB, Nos anos seguintes, viveu em Montevidéu, Brasília, Londres e Washington.