Historiadora prepara nova biografia Ao pesquisar manuscritos deixados por Lima Barreto, a historiadora Lilia Moritz Schwarcz descobriu que, no verso dos originais de Policarpo Quaresma, o escritor anotou uma espécie de desabafo de geração. "Ele costumava escrever nos versos dos papéis do Ministério da Guerra, onde trabalhava como funcionário público", conta Lilia. "É possível notar como ele usava seu tempo livre para escrever, e que não tinha qualquer apreço pela profissão. Por isso mesmo, era à literatura que se dedicava. Tanto que em seu diário confessou: "A literatura, ou me mata ou me salva.""