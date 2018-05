Historiadora alemã descobre identidade do misterioso fotógrafo de Hitler

Nesta terça-feira, o jornal nova-iorquino publicou imagens de um álbum com centenas de fotografias inéditas do ditador nazista Adolf Hitler e de vítimas do Holocausto que foi mantido em segredo durante 70 anos, mas afirmou desconhecer o fotógrafo responsável por elas e pediu ajuda aos leitores para desvendar sua identidade.

"Agora sabemos que o fotógrafo foi Franz Krieger, de Salzburgo (Áustria), que viveu até 1993", garantiu nesta quarta-feira o "NYT", que conseguiu essa informação graças a um comentário publicado em sua edição digital três horas após a divulgação do artigo.

A autora do comentário foi Harriet Scharnberg, uma historiadora alemã que está escrevendo sua tese doutoral sobre fotografias de judeus tiradas pelo corpo de propaganda nazista e que detalhou que Krieger se uniu a uma unidade do Partido Nazista em 1941, com a qual viajou para a Bielorrúsia para fotografar prisioneiros de guerra soviéticos e guetos judeus.

Segundo a historiadora, em seu retorno a Berlim o fotógrafo tirou fotos do encontro entre Hitler e seu aliado húngaro, o regente Miklós Horthy, que também podem ser vistas no livro de 214 fotografias.

A singularidade do álbum não era somente a alta qualidade das fotografias ou a proximidade do autor das cenas, mas a inclusão de imagens de uma mulher misteriosa no final do álbum - agora também se sabe que era Frieda Krieger, esposa do fotógrafo que morreu junto ao filho de ambos em um bombardeio americano em Salzburgo.

A historiadora que resolveu o mistério do fotógrafo obteve grande parte de sua informação graças a um livro sobre Franz Krieger, publicado em 2008 por Peter Kraml. EFE