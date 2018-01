Historiador homenegeia SP com palestra sobre o rio Tietê Em homenagem aos 453 anos da cidade de São Paulo, a Alameda Casa Editorial e Livraria Cultura promovem a palestra Tietê, o Rio Que a Cidade Perdeu, com o historiador Janes Jorge, às 19h30. Professor de história da PUC, ele contará como um rio cheio de vida acabou, entre 1890 e 1940, transformando-se no canal estreito e sujo. Jorge falará sobre como essa história significou uma degradação nas condições de vida dos moradores mais pobres da cidade, que perderam uma fonte natural de sustento e lazer. Após o encontro, que terá exibição de imagens, Janes Jorge autografará o seu livro. Palestra de Janes Jorge. Alameda Casa Editorial e Livraria Cultura. Av. Paulista, 2073