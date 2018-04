História sobre a grávida de Taubaté ganha trailer fictício na internet

Em 2012, Maria Verônica Aparecida César, ou a popular grávida de Taubaté, ficou conhecida nacionalmente ao anunciar que estava grávida de quadrigêmeos. No lugar da barriga, entretanto, ela tinha, na verdade, uma bola de silicone. A farsa enganou muita gente. Uma equipe de reportagem da Record chegou a entrevistar a mulher pedindo doações. Desmascarada, a história é lembrada até hoje nas redes sociais, gerando uma infinidade de memes.

A produtora de Taubaté Tapa Olho Experimental, especializada em filmes com histórias do Vale do Paraíba, entrou no clima e resolveu produzir um trailer fictício sobre a grávida. Publicado na última quinta-feira, 12, o vídeo já tem mais de 23 mil visualizações no Facebook. O trailer é narrado em inglês e tem locações em diversos pontos de Taubaté, inclusive no Mercado Municial e no Cristo Redentor da cidade.