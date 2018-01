História real vira pura ficção em 'Caça aos Gângsteres'

Mickey Cohen existiu de fato e foi enviado a Los Angeles para assessorar o lendário Bugsy Siegel, quando a Kosher Mafia, a máfia judaica, começou a se expandir, inclusive com ramificações em Hollywood. "Caça aos Gângsteres" baseia-se no livro de não ficção do repórter Paul Lieberman, do "Los Angeles Times". A obra foi publicada em 2012, com base numa série de oito reportagens que Lieberman publicou no jornal sobre a criminalidade dos anos 1940 e 50. As datas retratadas no filme não batem com a realidade, mas isso parece o de menos para o diretor Fleischer.

Assim como "Zumbilândia" é uma fantasia sobre códigos de um gênero, "Caça aos Gângsteres" também está mais interessado em estilo do que na discussão ética que impulsiona Josh Brolin, Ryan Gosling e seus amigos a enfrentar o brutal Cohen. Sean Penn pode até se ter baseado em elementos da vida do personagem que interpreta, mas Cohen é tão real quanto o Al Capone de Robert De Niro em "Os Intocáveis", de Brian De Palma, um dos modelos assumidos do diretor Fleischer. O grupo de idealistas, a corrupção generalizada da polícia - misturando épocas, Ruben Fleischer inspira-se tanto em "Os Intocáveis" quanto em "Los Angeles - Cidade Proibida", que Curtis Hanson adaptou de James Ellroy.

Assim como Capone/De Niro matava seu comandado a pauladas para que servisse de exemplo, Cohen, de cara, dá uma amostra de sua selvageria, até como possibilidade de intimidação. A velha cena do western, do sujeito amarrado a cavalos que disparam em diferentes direções, ganha aqui atualização, e o sujeito é amarrado a dois carros que o despedaçam ao partir em direções opostas. Josh Brolin cria um personagem obviamente desenhado a partir do Elliott Ness (Kevin Costner) de "Os Intocáveis", Ryan Gosling tem talvez os diálogos mais interessantes, no sentido de que tem acuidade para refletir sobre o que se passa. Nada demais - o que interessa é o erotismo masculino (apesar da contribuição de Emma Stone), todos esses astros que ganham papéis maiores que a vida.

"Caça aos Gângsteres" tem muitas cenas apreciáveis. O problema é que elas não juntam. É mais um filme em que as partes são melhores que o todo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

CAÇA AOS GÂNGSTERES

Título original: Gangster Squad. Direção: Ruben Fleischer. Gênero: Drama (EUA/2011, 114 min.). Classificação: 16 anos.