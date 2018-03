Em coedição com a Funarte, o selo Aeroplano Editora lança hoje o 1.º Catálogo Livre do Teatro Infantil. O lançamento está marcado para as 18h30, no Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149). O catálogo, organizado por Karen Acioly traça a história do gênero no Brasil sob a ótica dos criadores e realizadores.