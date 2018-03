História do gângster francês Mesrine estreia no cinema Jacques Mesrine foi um dos mais midiáticos gângsteres do século 20. Nascido em 1936, foi morto fuzilado dentro de seu carro, em plena Paris, após uma bem sucedida emboscada patrocinada pela polícia francesa. Durante toda a sua carreira, pela infinidade de crimes que cometeu, foi considerado o inimigo público número um da França, e chamado de "o homem de 100 faces". A história de sua vida é tão vasta que o filme sobre ela teve de ser dividido em duas partes. A primeira, com 1h53 de duração, foi batizada "Inimigo Público Nº1 - Instinto de Morte", com estreia hoje nos cinemas nacionais.