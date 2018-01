HISTÓRIA ALIADA À LINGUAGEM Estão abertas as inscrições para 2013 do curso Cinema - História e Linguagem, com o crítico Inácio Araujo. O curso terá, como de costume, duas turmas: segundas-feiras, das 19h30 às 23 h, e terças-feiras, de 9h30 às 13 h, com início nos dias 18 e 19 de fevereiro, respectivamente. Cinema - História e Linguagem oferece uma visão organizada da história do cinema, enfatizando a formação da linguagem, a evolução dos gêneros, os diálogos entre cineastas do presente e do passado, as questões do contemporâneo e as intercorrências com as demais artes. Mais informações no site www.cursoinacioaraujo.blogspot.com ou pelo telefone 3825-8141.