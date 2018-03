HIRST ROMPE COM A GAGOSIAN GALLERY Menos de um ano após a Gagosian Gallery ter dado a Damien Hirst todos os seus 11 espaços em várias cidades do mundo para que o artista mostrasse seu trabalho, foi divulgado que o britânico não vai mais ser representado pela galeria, em que ele expôs suas obras por 17 anos. "Desejamos sucesso a ele no futuro", declarou o comunicado da Gagosian sobre a saída de Hirst. Na quinta-feira, a Science Ltd., empresa do artista, havia afirmado ao Financial Times que Larry Gagosian (dono da galeria) e Hirst haviam chegado a uma decisão amigável de desfazer a parceria e que o artista vai continuar seu relacionamento com a Cube Gallery de Londres. / NYT