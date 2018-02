Hipertensão derruba ibope da Globo

1,3 milhão

de pessoas passaram pelo Sportv no dia 12, durante a confusão com Neymar na partida Santos X Ceará, que atingiu o maior ibope da TV paga na semana.

"Quem vai entrar no lugar de Dorival Jr. no Santos? A Super Nanny é a mais cotada!" Bruno Gagliasso no Twitter, fazendo piada com a confusão envolvendo Neymar

Fontes do mercado garantem que a Record planeja mudanças em seu alto comando. A alteração - que ocorreria esta semana e fora adiada - envolveria a saída do vice-presidente artístico da emissora, Honorilton Gonçalves. A reestruturação também iria mexer com as funções do presidente da Record, Alexandre Raposo, e do vice-presidente da emissora, Reinaldo Gili. Procurada, a Record, via assessoria, nega mudanças em sua direção.

O GNT ainda está longe de fechar o elenco do Saia Justa. Até as chamadas da volta do programa, que estavam no ar, andam sumidas.

Há uma torcida entre diretores da Globo para que duas séries deste ano ganhem nova fornada em 2011: Separação?! e Vida Alheia. No caso do primeira é necessário convencer os roteiristas, que já pensam em novos projetos na emissora.

A sexóloga Carla Cecarello, que apresentou no SBT o Aprendendo Sobre Sexo, é a mais nova contratada da TV Gazeta. Comandará o Falando Sobre Sexo, que estreia em outubro.

A Gazeta também promoverá uma grande reforma em seu site, integrando o conteúdo da TV com a da internet, e mais adiante, colocando suas atrações na web.

Wagner Moura é o próximo entrevistado do Roda Viva, de segunda-feira, na TV Cultura. Em pauta, o longa Tropa de Elite 2.

Sinal vermelho foi aceso na RedeTV! no game O Último Passageiro. A mais recente aposta do canal vem amargando, em dias bons, dois pontos de audiência. Mudança de horário e dia de exibição à vista.

Praticamente toda gravada, a nova temporada do É Tudo Improviso, da Band, deve demorar para estrear na emissora. Janeiro é a data provável, pois o programa deve cobrir as férias do CQC.