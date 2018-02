Hingst, o mais paulista de todos os atores

Sérgio Hingst recebe homenagem da Sala Cinemateca, que exibe um ciclo de seus filmes até dia 4. Ele morreu em 2004, aos 80 anos. Natural de Sorocaba, de origem alemã, administrou a pequena indústria da família, mas largou tudo para seguir seu sonho, o teatro. O cinema veio como consequência.

Foi, essencialmente, um ator paulista - um dos preferidos de Walter Hugo Khouri, com quem fez vários filmes. Estranho Encontro e O Corpo Ardente estão no ciclo. Outros importantes papéis foram em O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzerla; O Pornógrafo, de João Callegaro; e Aleluia Gretchen, de Sylvio Back, que também integram a programação. Sérgio Hingst trabalhou muito como coadjuvante. Seu papel mais famoso de protagonista foi em O Quarto, dirigido pelo ex-crítico do Estado, Rubem Biáfora. O Quarto será exibido domingo, às 18h30. O próprio Glauber Rocha o tinha na conta de obra-prima.