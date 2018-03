Hillary é parente de Angelina Jolie, e Obama, de Brad Pitt Os candidatos presidenciais dos Estados Unidos possuem qualidades estelares -- e podem ter estrelas em suas famílias, revelou um estudo genealógico que vinculou Hillary Clinton a Angelina Jolie e Barack Obama a Brad Pitt. A Sociedade de Genealogia Histórica da Nova Inglaterra (NEHGS), de Boston, divulgou nesta quarta-feira um estudo das árvores genealógicas dos três candidatos presidenciais que constatou que todos têm parentes famosos, mortos ou vivos. De acordo com o estudo, o senador de Illinois Barack Obama, cuja mãe é do Kansas, tem pelo menos seis presidentes dos EUA como primos distantes, incluindo George W. Bush e o pai dele, Gerald R. Ford, Lyndon B. Johnson, Harry S. Truman e James Madison. Outros primos de Obama incluem o ex-primeiro-ministro britânico sir Winston Churchill, além de Brad Pitt, que é primo de nono grau de Obama, através de Edwin Hickman, que morreu na Virgínia em 1769. "Os antepassados maternos de Obama vêm dos Estados do meio Atlântico e do Sul", disse Christopher Child, genealogista da NEHGC, maior e mais antiga organização genealógica sem fins lucrativos dos EUA. Enquanto isso, sua rival democrata, a senadora de Nova York Hillary Clinton, compartilha uma antepassada com a parceira de Pitt, a atriz Angelina Jolie. Hillary e Jolie são primas em nono grau graças a Jean Cusson, de, Quebec, morta em 1718. Child disse que Hillary também é prima de outros famosos que possuem antepassados franco-canadenses, incluindo Madonna (de quem Hillary é prima em nono grau graças a Pierre Gagne, do Quebec, morto em 1656), Celine Dion e Alanis Morrissette, além do escritor Jack Kerouac. Outra prima de Hillary é Camilla Parker-Bowles, a esposa do príncipe Charles. O candidato republicano John McCain, senador pelo Arizona, é primo em sexto grau de Laura Bush, mas foi difícil identificar outros antepassados dele. "Os antepassados de McCain são quase exclusivamente do sul do país", disse Child, explicando que isso dificulta a identificação de vínculos com celebridades, devido às dificuldades enfrentadas pelos genealogistas na região. Mais informações sobre a genealogia dos candidatos presidenciais americanos podem ser encontradas no site www.NewEnglandAncestors.org.