Hillary e Obama enfeitam presépios de Natal na Itália Para quem procura algo diferente para enfeitar seu presépio este ano, vá até Nápoles, na Itália, onde encontrará réplicas em miniatura dos candidatos presidenciais norte-americanos para colocar ao lado do menino Jesus. A produção artesanal de bonecos para presépios é um grande negócio em Nápoles, desde o século 18. Milhares de estatuetas de anjos, ovelhas, da Virgem Maria e de São José lotam as barracas nas feiras nesta época do ano, sendo compradas por quem procura uma maneira pessoal de relatar a história do nascimento de Jesus. A tradição pede que o presépio vá sendo montado aos poucos, até a véspera de Natal, quando o menino Jesus é colocado na manjedoura, completando a cena. Como sempre, os produtores de estatuetas também oferecem ao público oportunidades de criar presépios mais divertidos, criando réplicas de personalidades que fizeram manchetes durante o ano que passou. Este ano, estão sendo oferecidas estatuetas dos candidatos presidenciais dos Estados Unidos. Réplicas em miniatura dos candidatos democratas Hillary Clinton e Barack Obama são oferecidas ao lado das dos candidatos republicanos John McCain e Rudolph Giuliani. "Eu fiz o presépio das primárias americanas", disse, orgulhoso, o artesão Gennaro di Virgilio, nas ruas apinhadas do Bairro Espanhol. "As estatuetas são dos principais pré-candidatos dos EUA. Veja, temos Hillary Clinton, Obama, McCain e Giuliani. Mas estou torcendo para Hillary ganhar. Acho que ela é uma das favoritas nos EUA. Seu marido é um grande homem." Outra estatueta muito procurada este ano é a do tenor Luciano Pavarotti, que morreu em setembro. Entretanto, apesar de muitos fazerem um esforço especial para honrar a tradição dos presépios artesanais nas casas no Natal, é possível que tudo isso já não seja tão importante quanto antes para a geração mais jovem. "Gosto de presépios, mas prefiro a árvore de Natal", comentou Francesco, de 9 anos.