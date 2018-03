Hillary Duff e namorado encarnam Pitt e Angelina em Halloween

Os famosos do cinema e da música mundial aproveitaram a festa de Halloween e abusaram da criatividade. Blake Lively, da série Gossip Girl, encarou a Cleópatra; a cantora Mariah Carey virou uma bombeira sexy; e Gwen Stefani se vestiu de ovo frito. Mas ninguém mandou tão bem quanto Hillary Duff e seu namorado, o jogador de hóquei Mike Comrie. Segundo informou o site Just Jared no domingo, 2, a cantora e seu namorado foram para festa vestidos de Brad Pitt e Angelina Jolie. A fantasia de Hillary contou até com a famosa tatuagem de Angelina no braço e um boneco, que caracterizava um dos filhos da atriz de The Changeling. Já Mike Comrie vestiu um colete de linho, assim como Pitt costuma aparecer. Recentemente, Hillary lançou o clipe Reach Out, o primeiro single da compilação intitulada Best of Hilary Duff, que será divulgado em 11 de novembro nos Estados Unidos.