Hillary Clinton ganha escultura no Museu do Sexo O Museu do Sexo de Nova York exibe a partir desta quinta-feira uma estátua de Hillary Clinton, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos e atual senadora pelo estado de Nova York. O responsável pela criação da obra, intitulada "Busto Presidencial" é o escultor Daniel Edwards que, segundo revelou, acredita que Hillary pode se transformar na primeira presidente mulher do país. Edwards é o mesmo artista norte-americano que meses atrás gerou polêmica ao exibir uma escultura de Britney Spears dando à luz sobre um tapete de pele de urso. Sua idéia de criar o busto da senadora surgiu por causa de um comentário da atriz Sharon Stone, que disse que "Hillary é fantástica", embora seja "cedo para se candidatar à Presidência". Hillary sabe da existência do busto e foi até convidada pelo Museu para "inaugurar" o objeto à visitação pública. A senadora é representada de forma realista, com uma expressão altiva e os seios cobertos em um decote baixo para "retratar sua força sexual, que algumas pessoas consideram ameaçadora". "Tentei esculpi-la da forma mais fiel possível, incluindo seu rosto amadurecido pela experiência. Está muito mais reveladora que uma escultura qualquer, que costumam esconder muitos detalhes", disse Edwards à EFE na apresentação de sua obra à imprensa. Para o esboço da escultura, Edwards utilizou como referências fotografias da senadora, incluindo algumas em traje de banho. O desenho preliminar e o processo de execução da escultura foram documentados por um cineasta em um curta-metragem de oito minutos. Edwards diz que a intenção do busto não é fazer um comentário político, e sim "revelar Hillary Clinton como uma mulher em todos os sentidos da palavra". O artista, que com esta peça e o monumento a Britney Spears parece disposto a se transformar no escultor da "sensualidade de mulheres famosas", argumenta que "as pessoas que podem transmitir uma mensagem efetiva são as mais conhecidas". Hillary também "lidera as pesquisas de intenção de voto para a Presidência dos EUA", e com isso está "fazendo história", reafirmou o escultor, com base em uma enquete divulgada nesta quinta-feira pelo instituto Gallup. A enquete mostra que Hillary tem grande vantagem na corrida por uma candidatura ao Executivo sobre outros candidatos democratas. Para o Museu do Sexo, que conheceu a obra de Edwards por causa da polêmica escultura de Britney exibida em uma galeria nova-iorquina, esta obra é perfeitamente compatível com a missão da instituição.