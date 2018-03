Hilary Duff provoca furor na Bienal do Livro do Rio

Aos 23 anos, Hilary é também cantora (mais de 13 milhões de discos vendidos no mundo) e atriz (iniciou a carreira na série de TV "Lizzie McGuire" e fez uma participação oficial em "Gossip Girl"). Seu livro "Elixir" (Editora iD, tradução Otavio Albuquerque, 280 páginas, R$ 34,50) conta a história de Clea, fotógrafa de 17 anos que, depois do desaparecimento do pai em uma missão humanitária, descobre em suas fotos a presença de um jovem misterioso, com quem acaba iniciando uma forte relação.

"Sempre adorei ler, carrego de dois a três livros em viagens e acabei tentada a escrever quando minha agente me incentivou", contou Hilary, durante uma entrevista coletiva, antes do encontro com os fãs. "Meu editor sugeriu inicialmente que escrevesse minha biografia mas, depois de pensar, sugeri essa história que me agradava mais."

Grávida de poucas semanas ("Ainda não sei se será menino ou menina"), fruto de seu casamento com o jogador de hóquei Mike Comrie, ela vestia um longo escuro que ressaltava o louro de seus longos cabelos. Hilary confessou sua predileção em atuar e cantar ao invés de escrever, mas contou que o processo de trabalho em "Elixir" foi proveitoso. "Eu me dediquei diariamente à escrita e contei com o auxílio de uma amiga, Elise Allen."

Em "Elixir", há passagens da trama no Rio de Janeiro, Paris e Japão. "São lugares que conheci pessoalmente e que me deixaram profundamente tocada", explica ela, que abusou dos clichês quando tratou do Brasil: a paixão dos namorados acontece em uma floresta parecida com a amazônica, embora a história se passe na capital carioca.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Hilary ficou impressionada com a quantidade de fãs presentes à Bienal, a ponto de fotografá-los enquanto estava na sala dos autores e logo postar a imagem em seu Twitter. No próximo mês, está previsto o lançamento da continuação do romance, "Devoted", que terá ainda uma terceira parte. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.