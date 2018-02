Het Collectief, irrepreensível

Entre os momentos marcantes de uma execução de altíssimo nível, destacaram-se o fascinante duo entre a flauta e Pierrot em A Lua Doente e as sonoridades sombrias do clarone e do cello em Noite. E, ainda, a impactante performance de Jacqueline Janssen, exata neste dificílimo meio-caminho entre canto e fala. Não é algo que envolva a voz, mas o corpo, num gestual minimalista reproduzido com extremo rigor.

É certo que a revolucionária música atonal e de "canto falado" de Schoenberg é o que transforma este Pierrot numa obra-prima. Também é verdade que, sem saber o que dizem os versos de Giraud fica impossível, a quem não tinha nenhuma informação sobre a obra, entrar neste universo expressionista delirante (um telão com os versos em português bastaria). Assim, só quem já conhecia a obra adorou a performance irrepreensível do Het Collectief, regido por Reinbert de Leeuw. Erro letal porque repõe no gueto a música contemporânea, em vez de ampliar-lhe o público.

Na segunda parte, o quarteto formado por Benjamin Dieltjens (clarineta), Wibert Aerts (violino), Martijn Vink (violoncelo) e Thomas Dieltjens (piano) realizou uma interpretação memorável do Quarteto para o Fim do Tempo, de Olivier Messiaen. Benjamin foi espetacular no incrível solo de clarineta do Abismo dos Pássaros - 8 minutos de puríssimo encantamento. Martijn reproduziu a sensação de imobilização do tempo nas notas alongadas, em adagio, do Louvor à Eternidade de Jesus. E o Furor das Trombetas nos pôs diante do Apocalipse nesta obra composta num campo de concentração em 1941. Quem perdeu este concerto de exceção poderá assisti-lo neste sábado, às 16 horas, na TV Cultura.