Het Collectief hipnótico

ESPECIAL PARA O ESTADO

O concerto de hoje às 20h30 no auditório do Masp é um acontecimento excepcional: quem gosta de música contemporânea não pode perder; quem não conhece tem a rara chance de ouvi-la em execuções de primeira. Traz duas obras-primas do século 20, o Pierrot Lunaire, de Arnold Schoenberg, e o Quarteto Para o Fim do Tempo, de Olivier Messiaen, a cargo do grupo belga Het Collectief e dois convidados: a mezzo-soprano Jacqueline Janssen e o regente Reinbert de Leeuw. Ela gravou com o grupo Pierrot Lunaire em 2007; Reinbert de Leeuw, 72 anos, dedica-se há quase meio século à música contemporânea, com dezenas de gravações à frente de seu Schoenberg Ensemble (o grupo nasceu nos anos 70 no Conservatório de Hague, quando estudantes o procuraram para ajudá-los a interpretar... Pierrot Lunaire). O grupo repete Pierrot Lunaire e substitui Messiaen pela Oferenda Musical de Bach no concerto de amanhã, no Cláudio Santoro, em Campos do Jordão.

Canto falado. Pierrot foi encomendado por uma cantora de cabaré a Schoenberg em 1912. Ali nascia a conjunção inédita entre a tradição do melodrama alemão e a música atonal. Ao todo, são três vezes sete melodramas curtos para voz falada, piano, flauta (e piccolo), clarineta (e clarone), violino (e viola) e violoncelo, sobre poemas do poeta simbolista belga Albert Giraud. Schoenberg construiu uma obra visionária, de fragmentos de diálogo do criador com sua arte. Destaque para o canto falado, e as incríveis combinações de timbres. A obra está na base da música vocal do século 20, nas criações geniais de Luciano Berio, por exemplo.

Fantasias e meias-verdades. Pelas circunstâncias de composição e condições precárias, a estreia do Quarteto para o Fim do Tempo do francês Olivier Messiaen (1908-1992) desfruta do status de obra de parto mais dramático no século 20. A estreia aconteceu no campo de concentração Stalag VIII A, na Silésia, em 15 de janeiro de 1941, num barracão, diante de 400 presos e dirigentes nazistas. No palco improvisado, um piano de armário estropiado, um violoncelo com apenas três cordas, um violino e uma clarineta. Além do compositor ao piano, participaram o violinista Jean Le Boulaire, o clarinetista Henri Akoka e o violoncelista Etienne Pasquier.

Em oito movimentos, inspira-se em versículos do Apocalipse de São João, na Bíblia, que falam de um anjo anunciando: "Não haverá mais tempo". Não é obra fácil. Somente o sétimo movimento utiliza todos os instrumentos, os demais realizam diversas combinações. O terceiro, O abismo dos pássaros, expõe em 8 minutos uma das características de sua criação.

A obra é impressionante. Messiaen não precisaria ter aumentado o drama da composição e estreia. Mas o fez, segundo pesquisas. Afirmou que só lhe permitiam compor no banheiro, mas na verdade teve papel pautado, tinta, comida e aquecimento em ótimo aposento cedido pelo comandante, nazista amante da música. Chamavam-no no campo de "o Mozart francês" e Yvonne Loriod, sua mulher, disse que "os alemães, embora nazistas, eram musicais."

HET COLLECTIEF

Masp. Grande Auditório. Av. Paulista, 1.578, Cerq. César, telefone 3251-5644. Hoje, 20h30.

R$ 30.

CURIOSIDADES

"O intérprete deve transformar em melodia falada as notas da partitura" (Schoenberg)

"Não se canta o Pierrot Lunaire"(Schoenberg)

A Valsa de Chopin respira bem mais Schoenberg do que o sentimentalismo do polonês

Ó, Antigo Perfume reconcilia-se com o passado tonal

Liturgia de Cristal, do Quarteto de Messiaen, corresponde ao despertar dos pássaros,

entre as 3 e as 5 da manhã

O 5º. e o 8º. movimentos constituem hinos de louvor à eternidade (cello-piano) e à imortalidade (violino-piano) de Jesus

A Dança do Furor, para os sete trompetes, é escrita em monodia executada em oitava entre os quatro instrumentos

No vocalise para o anjo que anuncia o fim do tempo, Messiaen anota que a longa melodia do violino e do cello em surdina deve pairar "sobre as cascatas doces de acordes azul-laranja" do piano