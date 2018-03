Herzog e os sonhos de sua caverna misteriosa

Herzog precisou de autorização especial do ministro de Cultura da França para filmar a caverna de Chauvet, onde se encontram as mais antigas pinturas feitas pelo homem. Conseguida a autorização, surgiram as restrições. Como o local libera gases prejudiciais ao organismo humano, ninguém pode ficar ali dentro muito tempo, e menos ainda sem roupas especiais. A equipe tinha de ser a mais reduzida possível - três pessoas, e numa filmagem em 3-D. Herzog com certeza entrou para o Guinness dos (não) recordes. Em geral, celebra-se o mais, não o menos.

Por que era importante fazer Caverna em 3-D? O próprio Herzog explica. "Para honrar as intenções dos pintores. Os homens primitivos que fizeram aquelas pinturas integraram os contornos da rocha, os sulcos, aos seus desenhos. Uma filmagem plana não daria a noção de profundidade para o espectador. Só o 3-D poderia expressar isso numa tela."

Herzog já captou com suas lentes a luminosidade da Amazônia (em Fitzcarraldo) e o céu de chumbo sobre um lago da Sibéria. Entre seus documentários contam-se Terra do Silêncio e da Escuridão e, entre as ficções, Cerro Torre, sobre a escalada de uma das montanhas mais perigosas do mundo, na Argentina. Herzog tem revelado o insólito para o espectador de cinema. Lugares, bem como personagens.

As pinturas de Chauvet datam de 30 mil anos atrás. São o mais antigo registro de arte criada pelo homem. É como se o diretor estivesse viajando à autoria do homem, como Stanley Kubrick na abertura do clássico 2001, Uma Odisseia no Espaço. Trata-se de uma experiência intensa - e única. Um dos lugares mais inacessíveis da Terra, uma das primeiras manifestações de elevação do homem. Há quem experimente, assistindo a Caverna, um sentimento místico, ou religioso. Para Herzog, sua Caverna se assemelha à de Platão. Ele busca, em Chauvet, a pré-história do próprio cinema. / L.C.M.