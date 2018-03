HERRMANN E A SUA BALEIA

O mundo comemorou em junho o centenário de nascimento de Bernard Herrmann, famoso pelas trilhas que compôs para alguns dos maiores filmes da história, como Cidadão Kane, Psicose e Taxi Driver. Nasceu em Nova York, estudou música clássica regularmente, pertenceu ao grupo de jovens gravitando em torno de Aaron Copland e era fanático por Charles Ives. Quando morreu, no natal de 1975, era uma espécie de pai dos compositores de cinema do mundo inteiro.

Herrmann sempre reclamou da separação que se costuma fazer entre os compositores eruditos e os de trilhas sonoras. Numa entrevista de 1968, só citou eruditos entre os seus preferidos: os ingleses William Walton e Malcolm Arnold, os russos Sergei Prokofiev e Dmitri Shostakovich, os franceses Darius Milhaud e Georges Auric, o austríaco Erich Korngold e, claro, Copland. Não por acaso, quase todos fizeram música para cinema de elevada qualidade."Os EUA são o único país do mundo que tem os chamados 'compositores de cinema'", reclamou. "Os demais países possuem compositores que às vezes escrevem para o cinema. Você tem de ser um bom compositor antes de ser um 'compositor de cinema'.".

Mas isso não quer dizer que ele considerava a composição para cinema coisa de segunda. Longe disso. Mas a excepcional qualidade de seu trabalho no cinema dificultou muito seu desejo de se impor como compositor clássico. Mas ele jamais desistiu disso. Desde criança, por exemplo, adorava Moby Dick, de Herman Melville. E realizou seu sonho de escrever uma peça sobre ele no final dos anos 30, quando já era maestro e compositor da Sinfônica da CBS em Nova York. A primeira ideia foi compor uma ópera, mas seu libretista, Clark Harrington, convenceu-o de que a melhor forma seria uma cantata. Em 1936, chegaram a ir até Massachusetts a fim de visitar os locais onde acontece a história de Moby Dick. Dois anos depois estava concluída a cantata, para coro masculino, solistas e orquestra, com ampliação da percussão para reproduzir trovões e sons de tempestades marítimas. Ao examinar as partituras, o maestro John Barbirolli gostou tanto que fez questão de estreá-la com a Filarmônica de Nova York, o que aconteceu em 1940.

É música de excelente fatura e alta qualidade. Desde o solo inicial de Ahab, o pescador atormentado pela grande baleia, até a excepcional "Hist, boys! Let's have a jig!", onde todo o talento múltiplo de Herrmann mergulha numa sequência de tirar o fôlego, onde um marinheiro bêbado canta a aventura, com direito aos riscos e muita adrenalina, que eles irão viver em seguida. Das onze partes, as três centrais ocupam sozinhas dois terços da cantata. E constituem o núcleo de uma criação musical que não merece permanecer empoeirada. Dá o que pensar. Provavelmente Herrmann teria sido muito bem-sucedido se tivesse composto uma ópera.

A cantata recebe uma ótima interpretação da trupe dinamarquesa - coro e orquestra, regidos por Michael Schonwandt - e dos ótimos solistas britânicos (o tenor Richard Edgar-Wilson e o barítono David Wilson-Johnson) no CD do selo inglês Chandos que está sendo lançado este mês. Como Melville dedicou Moby Dick a seu guru pensante Nathanael Hawthorne, Herrman dedicou a sua Moby Dick a Charles Ives, "cuja música e ideologia sempre foram uma inspiração". Precavido, Ives aconselhou-o a retirar a dedicatória: "Quando todos souberem que você me está dedicando a peça, vão jogar tomates e ovos podres em você!". Herrmann manteve a dedicatória assim mesmo.