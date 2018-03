HERÓIS DA RESISTÊNCIA INDIE

O calvário de uma banda independente inclui noites em claro no banco de trás de um furgão, alimentação precária e semanas consecutivas sobre o palco. Ao fim da turnê, o hype esfria. Descansa-se por alguns meses até a hora de pensar no próximo disco, que terá de manter o padrão anterior para ser baixado gratuitamente, reanimar a moçada e agendar mais shows. Poucos sobrevivem a essa rotina. Menos ainda conseguem evoluir naturalmente entre um trabalho e outro, sem repetir fórmulas para agradar ao público.

Entre estes, encontra-se Grizzly Bear, banda de rock moderno com verniz vintage, que toca em São Paulo, no Cine Joia, como parte da programação do Popload Gig, no domingo, 3 de fevereiro. Em 2012, lançaram Shields, o terceiro álbum. Trata-se de um disco de refinada produção, que salta por décadas de rock e folk psicodélico, usa riffs sem soar datado e constrói melodias sutilmente contagiantes: uma obra de alto nível que recombina elementos de um gênero exaustivamente garimpado.

Shields é a elogiada sequência de Veckatimest, de 2009, o primeiro grande sucesso de uma banda que começou no quarto de Ed Droste, tornou-se quarteto de rock experimental com a inclusão de Daniel Rossen, Christopher Bear e Chris Taylor, e transformou-se em darling de crítica e público indie com hits curiosamente pop, como Two Weeks e Cheerleader. "Nunca pensamos nisso", reflete Daniel Rossen, ao ser indagado sobre a veia pop de sua banda, que deu vez a composições mais abrangentes e menos vistosas no novo disco. "São acidentes bem-vindos. Achamos que a maioria das faixas estava contagiante quando gravamos Shields. Mas não temos controle sobre isso. Shields acabou sendo um disco ermo, mesmo que tenha canções agradáveis. Ao contrário de Yellow House, nosso disco mais experimental, mas um de sonoridade quente, agradável", conta.

Mesmo trabalhando com acidentes bem-vindos, a lapidação dos arranjos e canções da banda é nítida. Ouça Sleeping Ute, faixa que abre Shields com um riff a la Television, uma bateria tropeçante e timbres sintetizados que servem de argamassa para a estrutura musical, até que Ed Droste pontue: "But I can't help myself", no vocal. O devaneio livre sugerido pela composição é ilusório. "Quando começamos a fazer música, nos concentrávamos apenas no som. As letras não significavam nada. Em muitas canções eram extremamente esparsas. Estas são mais fáceis de serem transformadas em panoramas psicodélicos e meditativos. Por outro lado, as canções muito definidas às vezes são difíceis de serem transformadas em arranjos interessantes. Mesmo assim, compor uma música que se sustente sozinha, na voz e no violão, sem os arranjos, é muito difícil. Admiro as pessoas que conseguem fazer isso", explica.

O construção de uma faixa do Grizzly Bear é uma empreitada a oito mãos. Não há um líder na banda, apenas os que trazem canções para serem trabalhadas no estúdio. Um toca algo no piano, outro lembra de um trecho em que a frase caberia, um terceiro discorda. Até que os quatro se entendam, são meses de lapidação no estúdio - no caso de Shields, localizado ao Norte de Nova York. "Não é simples. Algumas são talhadas antes da gravação, mas não há fórmula certeira. Cada vez é uma história diferente. Algumas permanecem incompletas por meses, até que descobrimos aquele elemento que falta. Uma canção como In Your Eyes, por exemplo, ficou semanas sem ter um final próprio. No finalzinho das gravações, descobrimos o que faltava", conta.

A maturidade da banda, tanto dentro quanto fora do estúdio, foi comentada em diversas matérias. Daniel casou-se, Droste e Bear pensam em ter filhos num futuro não tão distante. Enquanto isso, o Grizzly Bear continua na estrada. "Vivemos vidas separadas, e a tendência é que isso aconteça cada vez mais. Espero que isso se reflita nos discos."