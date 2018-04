Heroes é considerada a série mais assistida da TV paga

A série Heroes, que conta a história de pessoas comuns em várias partes do mundo que descobrem ter superpoderes, foi considerada a mais assistida da TV por assinatura, de acordo com o Ibope. A audiência da série foi 21% maior, o alcance 10% maior e o tempo de permanência 31% maior do que a da 2ª série mais assistida, considerando todas as exibições. O elenco da série conta com os talentos de Ali Larter (Premonição e Legalmente Loira), que interpreta a stripper Niki Sanders; Greg Grunberg (Missão Impossível 3 e Austin Powers e o Membro de Ouro), que atua como o telepata-policial Matt Parkman; o japonês Masi Oka, que protagoniza o manipulador do tempo Hiro Nakamura; entre outros. Heroes, escolhida como o "Drama Revelação" do People´s Choice Awards 2007 e indicado para vários prêmios Emmy, estreou no Brasil em março deste ano pelo Universal Channel. O último episódio da primeira temporada foi transmitido no início de agosto.