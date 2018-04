Hermeto Pascoal faz show gratuito Hermeto Pascoal abre amanhã a programação de 2011 do Instrumental Sesc Brasil, que ocorre no Teatro Anchieta do Sesc Consolação (Rua Dr. Vilanova, 245, telefone 3234-3000). O multi-instrumentista é a atração de abertura da série, que tem entrada gratuita e deve receber nas próximas edições nomes como Reinaldo Ponte (dia 10), os grupos Wassab (dia 17) e Izaías e Seus Chorões (dia 24) e a percussionista Lan Lan (dia 31). Em seu show, a partir das 19 horas, Hermeto Pascoal vai tocar acompanhado por outros seis músicos e deve apresentar diversas composições suas, como Circo Voador, Ilza Nova, Trezão, Futricando na Rua e Casinha do Olho d"Água.