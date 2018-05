Herdeira da L'Oreal, Liliane Bettencourt precisa de tutor legal

O jornal Le Monde citou as avaliações médicas feitas em novembro e que foram apresentadas a um tribunal francês no mês passado, segundo as quais Bettencourt, a mulher mais rica da França, sofre de uma "deterioração de suas capacidades físicas e mentais".

A empresa gigante de cosméticos L'Oreal não quis comentar a informação, confirmada pelos advogados da filha da multimilionária, Françoise Meyers-Bettencourt, que vem procurando colocar sua mãe sob tutela judicial.

Françoise Meyers-Bettencourt alegou no ano passado que sua mãe estava sendo explorada por um amigo, o fotógrafo de celebridades François-Marie Banier.

A disputa gerou dúvidas quanto à solidez no longo prazo dos Bettencourt como acionistas majoritários da L'Oreal e deu lugar a investigações sobre financiamento político na França no ano passado.

Mãe e filha disseram em dezembro que haviam feito as pazes, pondo fim a três anos de desentendimento. Mas as diferenças voltaram na semana passada, quando Meyers-Bettencourt assegurou que sua mãe continuava a ser manipulada por pessoas à sua volta.

Um advogado que trabalha para Meyers-Bettencourt disse à Reuters: "Confirmamos o que o Le Monde escreveu e não vamos fazer nenhum outro comentário."

(Reportagem de Sophie Louet e Vicky Buffery)