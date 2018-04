Herchcovitch estreia na criação da Rosa Chá em NY

Com 34 modelos, a coleção especial com que Herchcovitch passa a assinar a Rosa Chá é inspirada no desenvolvimento da estrutura do maiô ao longo das décadas. Algumas peças da Cruise Collection lembram um pouco os vestidos e calções usados pelas mulheres que iam à praia em fins do século 19. Os vestidos de alça ou tomara-que-caia são soltos, há biquínis e bermudas de cintura alta e calças curtas terminando em punhos.

"Algumas mulheres querem conforto e não gostam de mostrar muito o corpo", diz o designer. Trabalhando com seda pura, poliamida com elastano e chambray, ele priorizou preto, branco e pérola nas cores e também foi econômico nas estampas: além de bolinhas e listas com detalhes de strass, criou um xadrez luminoso trançando faixas de lycra amarela e laranja. O look se completa com sandálias plataforma à la Carmem Miranda, feitas de tecido e verniz, também desenhadas por ele. O desfile, na quinta-feira passada, foi visto por representantes de lojas de rede e multimarcas americanos, canadenses, de outros países latino-americanos e até da Turquia.

A Cruise Collection que Herchcovitch desenhou como extra para o próximo verão da Rosa Chá é a primeira a não ser feita por Amir Slama, que criou a marca 17 anos atrás e a lançou, com sucesso, no mercado internacional. Depois de se associar à Marisol SA, três anos atrás, em maio ele se desligou totalmente dela, ressentindo-se de ter feito uma venda e não uma fusão com a empresa catarinense. Slama ainda assina a coleção de verão 2009/2010, que começa a ser vendida nas lojas brasileiras este mês e terá as peças de alto verão lançadas em outubro.

Também de olho na grande vitrine que Nova York é para atrair compradores internacionais, a Iódice mostrou sua coleção da temporada no dia 9, véspera da abertura da Mercedes-Benz Fashion Week, e fora do Bryant Park, onde se concentra a maior parte dos desfiles. A semana nova-iorquina de moda, que termina nesta quinta-feira, abre os eventos internacionais seguida pelas apresentações em Milão, Paris e Londres. Além de Iódice e Herchcovitch, participam dela os brasileiros Carlos Miele, com a própria grife, e Francisco Costa, estilista da americana Calvin Klein. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.