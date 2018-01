Herchcovitch desiste de parcerias com grupo I'M

Anunciada com muito estardalhaço, a parceria de Alexandre Herchcovitch com a recém-criada gestora de marcas Identidade Moda chegou ao fim em menos de 10 meses, anunciaram as assessorias das duas partes nesta quarta-feira. Veja também: Fotos do desfile feminino na última SPFW Vídeo do desfile no Ibirapuera Fotos do desfile masculino na última SPFW Segundo comunicado do estilista, "as negociações não chegaram a um bom termo." Para a Identidade Moda, conhecida como I'M, as "visões em relação ao custo das estruturas de gestão são diferentes". Herchcovitch, mais importante estilista brasileiro da atualidade, deixa os cargos de curadoria do grupo e de diretor de criação da Zoomp, que desempenhava desde meados de 2007, além de ter de volta suas duas marcas. Ao contrário da minúscula nota da assessoria do estilista, o grupo I'M divulgou horas depois um longo comunicado no qual faz uma analogia entre um casamento e a parceria frustrada com Herchcovitch. "A IM e Alexandre Herchcovitch decidiram morar juntos antes de assinar o contrato final. Ao morar juntos, tivemos a oportunidade de nos conhecer melhor e foi essa convivência diária que nos permitiu perceber que nossas visões em relação ao custo das estruturas de gestão são diferentes", diz o comunicado. "Concluímos, nós e Alexandre, que o melhor caminho para preservá-las é que elas sejam geridas pelo próprio criador." Herchcovitch foi anunciado como novo diretor criativo da Zoomp em julho do ano passado, um ano depois da grife ter sido comprada pelo fundo de investimentos HLDC, que controla a I'M. Na mesma época, o estilista assumiu o cargo de curador criativo da I'M para ajudar na escolha de grifes de perfis diferentes que seriam adquiridas pelo grupo. No final de dezembro, surgiu o anúncio da venda das marcas Herchcovitch; Alexandre e Herchcovitch; Jeans para a I'M, selando uma parceria inédita e gerando muita expectativa no mercado. A I'M anunciou na época a compra da grife do estilista Fause Haten, a Clube Chocolate e a Cúmplice, cuja venda acabou não sendo finalizada. A gestora de marcas afirmou em seu comunicado que durante os meses com Herchcovitch foi contratada toda a equipe de estilo e comercial de suas marcas, realizado o show room da coleção outono-inverno e feito investimentos nos desfiles da São Paulo Fashion Week e da Semana de Moda de Nova York. Segundo a I'M, esse esforço de gestão levou a um aumento de 78 por cento nas vendas da coleção de outono/inverno de Herchcovitch, cujas marcas faturaram um total de 5 milhões de reais em 2007. "No caso de Fause Haten, conseguimos da mesma forma elevar em 61 por cento as vendas da coleção outono/inverno. No caso de Zoomp, o crescimento foi de 40 por cento. No caso da Clube Chocolate, nosso foco atualmente é a reestruturação da empresa", informa o comunicado, que começa refutando "os inúmeros boatos...questionando nossa solidez e nosso futuro". A I'M admite, no entanto, que "foram meses difíceis para todos", quando a empresa teve que lidar com a necessidade de capital de giro provocada pelo crescimento alcançado, "que nos obrigou a alongar prazos e pagamento de boa parte de nossos fornecedores".