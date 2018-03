Henry Sobel não comparece em lançamento de autobiografia

O rabino Henry Sobel não compareceu no lançamento de sua autobiografia, Um Homem. Um Rabino, na noite de terça-feira, 25, na Livraria Cultura, em São Paulo. Segundo o médico de Sobel, Martinus Van de Bilt, a saúde do rabino impede sua participação em atividades públicas. Veja também: Em autobiografia, Sobel revela episódio do furto de gravatas "O paciente Henry Sobel encontra-se emocionalmente abalado, motivo pelo qual desaconselho totalmente o comparecimento à sessão de autógrafos", afirmou o médico. Por orientação médica, Sobel encontra-se em uma clínica de repouso em São Paulo desde o dia 12 de março.