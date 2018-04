Henry Cavill é escolhido como o novo Super-Homem

O ator Henry Cavill vai interpretar o Super-Homem no novo filme do herói, dirigido por Zack Snyder e produzido pela Warner. O britânico ficou conhecido por dar vida ao personagem Charles Brandon na série The Tudors.

"O Super-Homem é o herói mais conhecido e venerado de todos os tempos. É uma honra fazer parte desta produção e participar diretamente do seu retorno às telonas", afirmou Snyder, que já dirigiu filmes como 300 e Watchmen.

Esta não é a primeira vez que Henry Cavill tenta interpretar um super-herói. Ele já havia se candidatado para protagonizar Batman - O Cavaleiro das Trevas (2008), de Christopher Nolan, mas acabou perdendo o papel para Christian Bale.

A Warner pretende levar o novo Super-Homem às telonas em dezembro de 2012. No cinema, o personagem foi interpretado quatro vezes por Christopher Reeve (1952-2004), em produções lançadas entre 1978 e 1987. En 2006, coube a Brandon Routh dar vida ao personagem.