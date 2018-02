Hemingway acossado pelos federais

A.E. Hotchner, do The New York Times, O Estado de S.Paulo

Há 50 anos, de manhã, enquanto sua mulher Mary dormia, Ernest Hemingway entrou no vestíbulo de sua casa em Ketchum, Idaho, tirou sua espingarda favorita da estante, introduziu cartuchos em suas câmaras, e pôs fim à própria vida. Surgiram muitas explicações na época: que ele estava com câncer terminal ou com problemas financeiros, que foi acidente, que havia brigado com Mary.

Nenhuma era verdadeira. Como sabiam os amigos, ele sofrera de depressão e paranoia no último ano de vida. Ernest e eu fomos amigos por 14 anos. Eu roteirizei muitos de seus contos e romances para a TV e o cinema, e nós compartilhamos aventuras na França, Itália, Cuba e Espanha. A fome de viver dele era contagiosa. Em 1959, Ernest assinou contrato com a revista Life para escrever sobre os principais toureiros da Espanha, os cunhados Antonio Ordóñez e Luis Miguel Dominguín.

Ele me enviou um telegrama, insistindo para me juntar a ele na empreitada. Foi um verão glorioso, comemoramos o 60.º aniversário de Ernest com uma festa que durou dois dias. E me lembro desse período como o último dos bons tempos. Em maio de 1960, Ernest me telefonou de Cuba, preocupado porque o artigo para a Life estava com 92.453 palavras. O contrato era para 40.000; ele estava tendo pesadelos. Um mês depois, tornou a ligar. Havia cortado apenas 530 palavras, estava exausto e perguntou se não seria imposição pedir-me para ir a Cuba para ajudá-lo.

Fui e, após nove dias, entreguei uma lista de sugestões de cortes. De início, ele as rejeitou: "O que estive escrevendo é proustiano em seu efeito acumulativo, e se eliminarmos detalhes vamos destruir esse efeito." Mas acabou cedendo, a contragosto, no corte de 54.916 palavras. Tinha desistido e deixaria para a Life cortar o resto. Voltei a NY sabendo que meu amigo estava "cansado até a medula e muito abatido", mas achando que ele só precisava de repouso. Em novembro, fui ao Oeste para nossa caçada anual de faisões e percebi quanto estava errado. Quando Ernest e nosso amigo Duke MacMullen aguardaram meu trem em Shoshone, Idaho, para seguir de carro até Ketchum, não paramos no bar do outro lado da estação como fazíamos, porque Ernest estava ansioso para pegar a estrada. Perguntei o motivo da pressa.

"Os federais."

"O quê?"

"Eles nos seguiram por todo o caminho. Pergunte pro Duke."

"Bom... havia um carro atrás de nós em Hailey."

"Por que os agentes do FBI o estão perseguindo?" perguntei.

"É o pior inferno. Uma droga de inferno. Eles grampearam tudo. É por isso que estamos usando o carro do Duke, o meu está grampeado. Está tudo grampeado. Não posso usar o telefone. Correspondência interceptada."

Rodamos quilômetros em silêncio. Quando viramos para Ketchum, Ernest disse em voz baixa. "Duke, estacione. Apague as luzes." Ele espiou um banco do outro lado da rua. Dois homens estavam trabalhando no seu interior. "O que é?", perguntei.

"Auditores. O FBI mandou-os revisarem minha conta."

"Mas como é que você sabe?"

"Por que dois auditores estariam trabalhando no meio da noite? Claro que é a minha conta."

Todos seus amigos ficaram preocupados: ele havia mudado; estava deprimido, não iria caçar; parecia doente. Ernest, Mary e eu fomos jantar na noite anterior à minha partida. No meio da refeição, Ernest disse que precisava sair imediatamente. Mary perguntou o que estava errado.

"Aqueles dois agentes do FBI no bar, é isso que está errado."

No dia seguinte, Mary teve uma conversa particular comigo, estava consternada. Ernest passava horas, todos os dias, com o manuscrito de seus esboços de Paris - publicados postumamente como Paris É Uma Festa - tentando escrever, mas incapaz de fazer mais que virar suas páginas. Ele amiúde falava de se destruir e às vezes parava diante da estante de armas, pegava uma das espingardas e ficava olhando pela janela.

Em 30 de novembro, ele foi registrado sob nome falso na seção psiquiátrica do St. Mary"s Hospital em Rochester, Minneapolis, onde, em dezembro, recebeu 11 tratamentos com choques elétricos. Em janeiro, me chamou. Parecia estar controlado, mas sua voz tinha uma cordialidade incomum e suas ilusões não haviam mudado nem diminuído. Seu quarto estava grampeado e o telefone também. Ele suspeitava que um dos internos fosse agente federal. Durante um curto período de alta, por duas vezes ele tentou o suicídio com uma espingarda da estante do vestíbulo. E num voo para a Clínica Mayo, embora sedado, tentou saltar do avião. Quando este parou em Casper, Wyoming, para reparos, tentou se aproximar da hélice em movimento.

Eu o visitei em junho. Ele recebera novo tratamento de choque, mas foi como antes: o carro grampeado, o quarto grampeado. Perguntei com o maior cuidado: "Papa, por que você quer se matar?" "O que acha que acontece com um homem chegando aos 62 que percebe que jamais poderá escrever livros e histórias que prometeu a si mesmo? Ou fazer outras coisas que prometeu a si mesmo nos bons tempos?"

"Como pode dizer isso? Você escreveu um belo livro sobre Paris."

"O melhor dele escrevi antes. E agora não consigo terminar."

Sugeri que relaxasse ou mesmo se aposentasse. "Aposentar? Diferente do jogador de beisebol, do pugilista profissional e do toureiro, como um escritor pode se aposentar? Ninguém aceita que suas pernas estejam imprestáveis ou a falta de vigor nos seus reflexos. Em todo lugar aonde ele vai, ouve a mesma droga de pergunta: no que você está trabalhando?"

Eu lhe disse que ele nunca ligou para essas perguntas estúpidas. "O que importa a um homem? Permanecer saudável. Trabalhar bem. Comer e beber com amigos. Farrear na cama. Não tenho nada disso. Entende a droga da coisa?" Aí ele se virou contra mim. Eu era como os outros, tirando informações dele e vendendo aos federais. Desse dia em diante, nunca mais o vi.

Esse homem, que havia encarado investidas de búfalos, participado de missões aéreas sobre a Alemanha, se recusado a aceitar o estilo prevalecente de escrita, mas que, sofrendo rejeição e pobreza, insistira em escrever de sua maneira única; esse homem, meu mais profundo amigo, estava com medo; porque o FBI estava atrás dele, porque seu corpo estava se desintegrando, porque seus amigos se viravam contra ele, porque viver não era mais uma opção.

Décadas depois, em resposta a uma petição com base na Lei de Liberdade de Informação, o FBI abriu seu arquivo sobre Hemingway e revelou que a partir dos anos 1940, J. Edgar Hoover havia colocado Ernest sob vigilância por suspeitar de suas atividades em Cuba. Nos anos seguintes, agentes encheram relatórios sobre ele e grampearam seus telefones. A vigilância prosseguiu durante seu confinamento no St. Mary"s Hospital. É provável que o telefone do lado de fora do seu quarto estivesse grampeado, afinal.

Nos anos seguintes, procurei ligar o medo de Ernest do FBI, que eu havia subestimado, com o arquivo do FBI. E agora creio que ele realmente percebeu a vigilância, e esta contribuiu substancialmente para sua angústia e seu suicídio. Eu estava em Roma quando ele morreu, não fui a Ketchum para o funeral. Fui, porém, a Santa Maria Sopra Minerva, uma de suas igrejas prediletas, e ali lhe disse adeus. Lembrei-me de um ditado que ele apreciava bastante: pode-se destruir um homem, mas não derrotá-lo. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

A.E. HOTCHNER É AUTOR DE PAPA HEMINGWAY E HEMINGWAY AND HIS WORLD