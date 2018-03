Helvécio Ratton

Apesar de fazer ficção, adoro documentários. É incrível a capacidade de dialogar com a sociedade, tratar de assuntos urgentes. Ficção também faz isso, mas documentário é mais profundo.

Porque documentar o queijo?

O Mineiro e o Queijo nasceu do desejo de investigar e entender um fenômeno que está acontecendo em Minas. As novas normas de higiene são necessárias, mas as exigências exageradas, que, entre outras coisas, provêem que o leite do qual se faz o queijo deve ser pasteurizado (e não cru, como manda a tradição), desprezam a sabedoria popular. Não é um filme sobre o queijo, mas sobre as pessoas que fazem o queijo, sobre a cultura delas, que está ameaçada.

Ou seja, a cultura popular mineira está sendo pasteurizada.

Isso! A pasteurização modifica completamente o produto. A pasteurização padroniza. Aí, pode-se fazer um queijo Minas padrão na Amazônia. Mesmo maturado, um queijo feito de leite pasteurizado jamais vai ter o mesmo sabor, porque a bactéria boa, que dá a personalidade, também morreu no processo. E com isso um patrimônio cultural de Minas pode morrer. Com isso, vai-se na contramão de um movimento mundial pela valorização do terroir, do sabor e da cultura local de cada povo.

Você é apaixonado por queijo?

Como bom mineiro, adoro. Meu pai era juiz e rodei o interior de Minas com ele, conhecendo gente, comendo queijo... Em uma época, morei na região do Serro, grande produtora queijeira do Brasil. Compro no Mercado Central de Belo Horizonte, sei onde tem os bons...

Por que no Brasil se pode consumir queijo roquefort francês e gorgonzola italiano e mineiro não?

Por uma questão de legislação. No Brasil, o queijo tem de ser produzido a partir de leite pasteurizado para ser distribuído. Por isso, o verdadeiro queijo Minas, que é feito com as mesmas condições higiênicas que os europeus, não pode ser oficialmente vendido em São Paulo. Já o europeu, que entra como produto importado, pode. Como o queijo minas original é curado, este processo mata as bactérias ruins. E no final o que se tem é um produto seguro. Se a vaca é bem cuidada, o leite, mesmo cru, é bom.