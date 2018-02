'Help!', o filme dos Beatles, será lançado em DVD

Help!, o segundo longa-metragem protagonizado pelos Beatles - "uma porcaria" na avaliação de John Lennon -, sairá em outubro em DVD, disseram representantes da extinta banda nesta terça-feira, 4. Feito em 1965 como sequência de Os Reis do Iê-Iê-Iê (A Hard Day's Night), Help! é uma comédia que conta as peripécias da banda para proteger um anel de Ringo Starr e evitar um sacrifício humano. Por causa disso, o quarteto é posto para correr em locais exóticos como os Alpes austríacos e as Bahamas, perseguido por um bando de fanáticos religiosos, um cientista maluco e até a polícia londrina. O filme lançou canções como Ticket to Ride, You've Got to Hide Your Love Away e a própria Help!. Foi um sucesso de bilheteria, mas os críticos não gostaram tanto quanto de Os Reis do Iê Iê Iê, lançado um ano antes. Lennon diria mais tarde que o filme era "uma chatice" e "uma porcaria", feito por um grupo constantemente sob o efeito de maconha. A banda discretamente abandonou os planos para um terceiro longa. O DVD duplo sai no dia 29 de outubro no mercado mundial (exceto nos EUA, dia 30) pela Apple. e a EMI Music. O primeiro disco contém o filme original, restaurado digitalmente. No segundo há uma hora de extras, inclusive um making-of de 30 minutos, uma cena desprezada e alguns trailers O filme já havia saído em VHS em 1987 e 95, e na extinta tecnologia do disco laser e em DVD em 2000, segundo a Apple, empresa que detém os direitos sobre a obra dos Beatles.