Heloísa Prieto e Paulo Bloise apresentam sabedoria milenar O Imperador Amarelo inaugura a coleção Imaginário (Moderna, 110 págs., R$ 24,50), coordenada pelo psiquiatra e pesquisador Paulo Bloise e com textos adaptados pela escritora Heloisa Prieto. A coleção é composta por lendas universais que relevam um pouco a memória da humanidade. Os próximos volumes apresentarão para os jovens leitores os mitos de alquimia, a famosa tábua de esmeraldas, a história de Hermes Trimegides e a biblioteca de Alexandria. Neste belo livro a magia, o sonho e a aventura se misturam e conduzem o leitor pela China Antiga, sempre com um belo jogo de palavras e ensinamentos. A primeira parte de O Imperador Amarelo apresenta a tradição das lendas e fábulas chinesas, algumas que sobreviveram até os dias de hoje pela tradição oral, outras de autores conhecidos, poetas e grandes mestres. Figuram nomes como o de Lieh Tse, cujo texto empresta o título ao livro. Essas fábulas e lendas, na sua maioria, são narrativas curtas, simples e ao mesmo tempo profundas. Os textos são recheados de imagens e lições de sabedoria principalmente taoísta. E também são repletas de imagens fantásticas como o dragão dourado, um ser divino, que se compadece dos homens e faz chover na Terra. Ou o personagem Velho Louco, que aos 90 anos queria retirar duas montanhas no meio do caminho e teve ajuda de gigantes mágicos. Todas são marcadas pelo lirismo e algumas com um toque de humor. A segunda parte é dedicada aos ensinamentos de antigos mestres. Esses textos são bem curtos e foram escritos por anciãos e sábios como Lao Tse, Huanchu Daorem, Li Po entre outros. São textos mais complexos no sentido e na maneira como conduzem o leitor à reflexão, como no poema de Tse: "Quem conhece os outros é inteligente Quem conhece a si mesmo é iluminado Quem vence os outros é forte Quem vence a si mesmo é invencível". Para completar, as ilustrações são assinadas por Janaina Tokitaka. Os desenhos tão leves quanto o texto. Por fim, as biografias dos autores citados.