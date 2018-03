Helô e Ticiane se jutam em atração; Once Upon a Time estreia no Sony; Hermes está de volta à MTV; New Girl chega à tela da Fox

A data para a estreia da série Once Upon a Time (dos produtores de Lost) no Brasil é dia 12, às 21h, mas o canal Sony faz uma pré-estreia amanhã, às 22h, da lúdica trama que transporta os contos de fada para o mundo real - em que o "viveram felizes para sempre" não existe. A série começa com a Rainha Má (Lana Parrilla) conjurando uma maldição: "Todos vocês vão para um lugar horrendo, onde o único final feliz será o meu". E os personagens dos contos infantis acabam em uma cidadezinha dos EUA, sem lembrar do passado.

Após sair da MTV, migrar para o Legendários (Record) e não obter a mesma repercussão de antes, o grupo Hermes & Renato (que mudou de nome para Banana Mecânica) perde mais um integrante: Bruno Sutter (o Hermes) está de volta à MTV. Em um novo programa, o Rock Rolla, Bruno revive Detonator, vocalista da banda Massacration, que agora aparece apresentando a atração, que mescla humor, plateia de metaleiros e bandas de rock tocando ao vivo. Estreia terça, às 22h45.

Alçada ao posto de "queridinha da América", Zooey Deschanel (irmã de Emily Deschanel, protagonista de Bones) está angariando ainda mais prestígio com a sitcom New Girl, que estreia na Fox na quarta-feira, às 22h30. Indicada para o Globo de Ouro como melhor série de comédia e melhor atriz para Zooey, a série gira em torno de Jess Day, mocinha honesta que, após terminar um namoro, tem de lidar com a nova situação: morar com três caras solteiros. Para ajudar, Jess conta com a descolada amiga Cece (Hannah Simone).